Schlagereien in Halle: Junger Mann bekommt Flasche vor den Kopf - Köthener wird von vier Personen zusammengeschlagen

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagfrüh gegen 03.47 Uhr ist es in der Hallorenstraße in Halle zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Lokal gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren daran drei Personen zwischen 24 und 31 Jahren beteiligt. Ein 24-Jähriger bekam dabei eine Bierflasche vor den Kopf und musste deshalb in einem Krankenhaus behandelt werden. Die anderen beiden Beteiligten erhielten von der Polizei einen Platzverweis.

Gegen 05.10 Uhr wurde ein 20-jähriger Köthener in der Willy-Brandt-Straße von mindestens vier unbekannten Personen zusammengeschlagen. Er wurde mit einer Nasenverletzung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. In allen Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.