Schlägereien, betrunkene E-Scooter-Fahrer, Unfälle - 47 Einsätze am Männertag in und um Halle

Die Beamten in der Polizeiinspektion hatten an Himmelfahrtstag alle Hände voll zu tun. Wo es das meiste zu tun gab für die Ordnungshüter.

Halle (Saale) - 47 Einsätze an nur einem Tag - das ist die vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion zum Männertag.

16 Mal mussten die Beamten alleine in Halle ausrücken, weil es zu Unfällen mit Betrunkenen und Schlägereien gekommen war. So hatten sich unter anderem sechs Personen auf der Ziegelwiese eine Schlägerei geliefert und mussten von der Polizei getrennt werden. Zwei der Beteiligten wurden leicht verletzt. Bei einer Gartenparty in Mötzlich kam es gegen 16.45 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ebenfalls eine Person leicht verletzt.

In mehreren Fällen ertappte die Polizei E-Scooter-Fahrer, die alkoholisiert unterwegs waren. Etwa in der Großen Ulrichstraße hatte sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Sturz an der Hand verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,57 Promille. Auch in der Reilstraße und an der Magistrale mussten E-Scooter-Piloten ins Röhrchen blasen.

Am Neustädter Kirchteich konnte sich die Polizei als Freund und Helfer beweisen. Anwohner hatten den Beamten gemeldet, dass dort ein Mann mit Gleichgewichtsstörungen immer wieder die Fahrbahn betrat. Der stark alkoholisierte Mann bat die Polizisten, ihm ein Taxi zu bestellen, das ihn sicher nach Hause brachte. Weniger Glück hatte ein betrunkener Mann in der Merseburger Straße, der sein Fahrrad schob. Wie die Polizei berichtet, stürzte er und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wegen Schlägereien war die Polizei auch in Löbejün unterwegs. Dort hatten sich gegen 16 Uhr zehn Personen geprügelt, wobei ein Mann leicht im Gesicht verletzt wurde. In Landsberg war eine alkoholisierte Männergruppe in der Stadt unterwegs. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe verbog ein Verkehrsschild und beschädigte es zudem. Ein Anwohner sprach den jungen Mann an und kassierte dafür Prügel aus der Gruppe. Im Saalekreis war die Polizei am Himmelfahrtstag 14 Mal im Einsatz.