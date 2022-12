Schlägerei in Halles Ausgehmeile

Halle (Saale)/MZ/TGO - In der Kleinen Ulrichstraße in der Innenstadt ist in der Nacht zu Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizeiangaben haben zwei Männer angezeigt, dass sie gegen 3.30 Uhr in Halles Kneipenmeile von drei oder vier Unbekannten geschlagen wurden.

Die Geschädigten (32 und 31 Jahre alt) kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.