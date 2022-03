Schläger verletzt 65-Jährigen in Halle - mutige Zeugin verhindert Schlimmeres

Am Donnerstagmorgen wurde an der Haltestelle Böllberg ein Mann so brutal attackiert, dass er ins Krankenhaus musste. Eine Frau stellte sich ihm in den Weg.

Halle (Saale)/MZ - Ein 65-Jähriger ist am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Böllberg“ durch einen brutalen Täter so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Dass es für ihn nicht noch schlimmer wurde, verdankt das Opfer dem mutigen Einschreiten einer Zeugin.

Nach Erkenntnissen der Polizei waren der Senior und der Täter zunächst gemeinsam in einer Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Innenstadt unterwegs. Schon in der Bahn soll es zwischen beiden eine verbale Auseinandersetzung gegeben haben. Dabei sei der jugendliche Täter sehr aggressiv aufgetreten. Als der 65-Jährige an der Haltestelle „Böllberg“ die Tram verließ, sei der Schläger ebenfalls ausgestiegen. Er soll den Mann verfolgt und mit einem „gefährlichen Gegenstand“ attackiert haben. Dabei wurde der Senior verletzt. Eine Zeugin stellte sich dem Angreifer entgegen, der daraufhin über die Hafenbahntrasse in Richtung Holzplatz flüchtete. „Wir danken der Frau für ihren Einsatz und die gezeigte Zivilcourage“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller.

Der Täter deutscher Herkunft hatte ein scheinbares Alter von 16/17 Jahren. Er war schlank und sportlich, hatte ein schmales Gesicht, braune Haare und den Ansatz eines Schnauzbarts. Bekleidet war er mit einer rot-grauen Jacke. Er trug ein dunkelblaues Cap mit gebogenem Schirm und einen schwarzen Rucksack. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat gesehen haben oder etwas zu dem Angreifer sagen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Rufnummer 0345/2242000 entgegen.