Erfolge und Tiefpunkte „Schlaflose Nächte“: So war das erste Jahr in der Keramikscheune Spickendorf

Vor einem Jahr öffnete die Keramikscheune Spickendorf – heute „Unique by Schilling“ – erneut ihre Türen. Geschäftsführer Sascha Schilling blickt auf intensive Monate zwischen Wachstum, Herausforderungen und neuen Plänen für den Standort zurück. Was ihm den Schlaf geraubt hat und was er als nächstes vorhat.