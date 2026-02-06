Erfolge und Tiefpunkte „Schlaflose Nächte“: So war das erste Jahr in der Keramikscheune Spickendorf
Vor einem Jahr öffnete die Keramikscheune Spickendorf – heute „Unique by Schilling“ – erneut ihre Türen. Geschäftsführer Sascha Schilling blickt auf intensive Monate zwischen Wachstum, Herausforderungen und neuen Plänen für den Standort zurück. Was ihm den Schlaf geraubt hat und was er als nächstes vorhat.
Spickendorf/MZ. - Nach 25 Jahren Tradition und einer Phase der Schließung wagte die Keramikscheune Spickendorf im Februar vergangenen Jahres den Neustart. Unter dem Namen „Unique by Schilling“ eröffnete Sascha Schilling den neuen Laden, der Moderne und Tradition verbindet.