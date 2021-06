Schlafender Schwarzfahrer rastet im Bahnhof aus und klemmt sich in Fensterrahmen ein

Am Dienstag haben Bundespolizisten in einer S-Bahn am Hauptbahnhof Halle einen Reisenden kontrolliert, der zuvor auf den Sitzen geschlafen war. Laut den Beamten äußerte sich der Mann in englischer Sprache, dass er liegen bleiben möchte. Der Aufforderung der Beamten sich auszuweisen, konnte der Litauer nach eigenen Aussagen nicht nachkommen, da seine Dokumente gestohlen wurden. Auch eine Fahrkarte konnte er nicht vorweisen.

Zur Feststellung seiner Identität nahmem die Beamten den 32-Jährigen zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof mit. Zuerst willigte der Mann ein und folgte den Anweisungen der Beamten. Doch auf dem Weg zu den Diensträumen wurde er immer langsamer und zunehmend aggressiver, so die Polizisten. Demnach begann er in englischer Sprache zu brüllen, dass er nirgendwo hingehen würde. An der Eingangstür zur Dienststelle setzte er sich in ein Fensterbrett und krallte sich fest. Den mehrmaligen Aufforderungen der eingesetzten Beamten, in die Dienststelle zu gehen, kam der Mann nicht nach, sodass er letztlich von den Polizisten hineingetragen werden musste.

Dabei leistete der Mann erheblich Widerstand, indem er mit den Füßen in den Türrahmen stemmte und sich mit Gebrüll loszureißen versuchte. In der Dienststelle konnte sich der Tatverdächtige kurz beruhigen, begann allerdings das Szenario von vorn, als die Beamten ihn erneut durchsuchten. Die Beamten stellten fest, das der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Seine Identität konnte aufgrund eines vorhandenen Fotos zweifelsfrei festgestellt werden. Der 32-Jährige wurde schließlich belehrt und ihm wurde erklärt, dass er eine Leistungserschleichung begangen hatte, wegen der er sich zu verantworten hat. Außerdem wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Als der Mann sich beruhigt hatte und alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen wurden, konnte er schließlich die Dienststelle wieder verlassen. (mz)