Kurioser Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Halle (Saale). Ein Mann, der in einer Bankfiliale schlief, löste den Einbruchalarm aus.

Schlafender Mann löst Nebel-Alarm in Bank am Marktplatz in Halle aus

In der Sparda-Bank am Marktplatz konnte man kaum noch was sehen.

Halle (Saale)/MZ/mv - In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz am Marktplatz in Halle. Ein Mann hatte in einer Bank geschlafen und löste nach der Schließzeit den Einbruchalarm aus.

Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz. Wegen dem Nebel hatten die Brandmelder ausgelöst. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Sicherheitssysteme der Bank alarmierten die Polizei und vernebelten das Gebäude. Wegen dem Nebel kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Nach MZ-Informationen soll es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen handeln, der Schutz vor den niedrigen Temperaturen gesucht hat.