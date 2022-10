Rucksack im Zug geklaut und mit EC-Karte in Halle geshoppt (Fotos im Text)

Halle (vs) - Mehrere Männer sollen bereits am 14. Februar in einem Intercityexpress (ICE) auf der Strecke von Berlin nach Nürnberg bei einem schlafenden Reisenden dessen Rucksack mit Geldbörse und EC-Karten gestohlen haben und am Hauptbahnhof Halle ausgestiegen sein. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach befanden sich in dem braunen Lederrucksack unter anderem die Geldbörse des rechtmäßigen Besitzers mit 100 Euro Bargeld, verschiedene EC-Karten und eine Kreditkarte. Noch am selben Tag nutzte anscheinend der bislang Tatverdächtige aus dem Zug zusammen mit zwei weiteren Männern eine der zuvor gestohlenen EC-Karten und bezahlte damit Waren in zwei Lebensmittelgeschäften.

So werden die Tatverdächtigen durch die Beamten beschrieben

1. Mann: 30 Jahre, 170-180 cm, markante Fellmütze, beiger Parka mit Kapuze, weinrote Hose, schwarze Turnschuhe, schwarzer Rucksack

Tatverdächtiger, der den Rucksack im Zug gestohlen haben soll, mit Maske. Bild: Polizei

Tatverdächtiger Nummer eins ohne Maske. Foto: Polizei

2. Mann: 35 Jahre, 170-180 cm, braune Jacke, blaue Jeanshose, hellgraue Turnschuhe, graue Mütze, Sonnenbrille, schwarzer Rucksack

Der zweite Tatverdächtige Foto: Polizei

3. Mann: 180-185 cm, athletische Gestalt, dunkle Cargo-Hose, weiße Sneakers, dunkelblaue Jacke, Kapuzenpullover, dunkler Rucksack, dunkelgrüne Mütze

Der dritte Tatverdächtige. Foto: Polizei

Um die Identitäten aller Tatverdächtigen festzustellen, wurde laut Polizei die Veröffentlichung der Fotos der Verdächtigen angeordnet.