Seit dem 19. Jahrhundert gibt es die Hebewerke in der Region. Das Bauwerk in Trotha ist zwar jünger, ist aber für den Tourismus besonders nützlich.

Mit Video: Seit 200 Jahren - Darum sind die Schleusen in Halle und Merseburg so wichtig

Fünf Minuten dauert es, das Wasser an der Schleuse Trotha in oder aus der Kammer zu lassen. Breiter als sechs Meter dürfen Schiffe nicht sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Bei Anton Fischer klingelt das Telefon. Ein Sportboot kündigt sich an, will die Saaleschleuse in Trotha passieren. Es ist wenig los im Nieselregen an diesem Vormittag. Die über 50 Meter lange Schleusenkammer ist für die „Bergabfahrt“ bereits gefüllt.