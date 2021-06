Scheune geht in Büschdorf in Flammen auf - Brandgeruch über Halle

Nur kurz nachdem das Feuer in der Nacht bemerkt worden war, stand die Scheune in Halle-Büschdorf bereits voll in Flammen.

Halle (Saale) - Die Feuerwehren der Stadt Halle sind am Mittwochmorgen mit einem Großaufgebot in Halle-Büschdorf im Einsatz. Dort war in der Nacht aus bisher ungeklärter Ursache ein Gebäude eines Dreiseitenhofs in Flammen aufgegangen.

Das Feuer war gegen 3 Uhr in einer Scheune am Dorfplatz in Büschdorf ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Auch ein angrenzendes Gebäude fing Feuer. Der Brand sei unter Kontrolle, aber die Löscharbeiten dauern an, weil immer wieder Glutnester aufflammen. Nach Angaben der Polizei stürzte die brennende Scheune ein.

Die ehemalige Scheune wurde zu einem Wohnhaus umgebaut. Nach dem Brand ist es völlig zusammengefallen. (Foto: Denny Kleindienst)

Wie Anwohner berichten, war das völlig abgebrannte Haus früher eine Scheune, die teilweise zum Wohnhaus umgebaut worden war. Die Bewohner sind derzeit im Urlaub, wie mehrere Nachbarn sagen. Ein weiterer Gebäudeteil wurde durch den Brand ebenfalls beeinträchtigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, jedoch erlitt eine Person einen Schock. Weitere Personen sind vorsorglich medizinisch vor Ort untersucht worden, heißt es von der Polizei weiter.

Weshalb die Scheune in Brand geriet ist unklar. Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr mit 32 Einsatzkräften sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Büschdorf und Kanena mit 12 Einsatzkräften im Einsatz. Auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Die Brandursachenermittler können ihre Arbeit jedoch erst nach Beendigung der Löscharbeiten aufnehmen.

Kameraden der Feuerwehr löschen am Mittwochmorgen von einer Drehleiter den Dachstuhl der Scheune in Büschdorf. (Foto: Matthias Dölle)

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Stadt über die App Katwarn Alarm ausgelöst. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde am Morgen aufgehoben. Der Brandgeruch war in großen Teilen der Stadt Halle wahrzunehmen. (mz/mad)