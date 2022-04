Scheibchenweise Fortschritt in Scheibe C in Halle-Neustadt

An der Scheibe C in Neustadt wird weiter saniert. Warum man die Arbeiten von außen nicht sieht und weshalb es sieben Millionen Euro teurer wurde.

Halle (Saale)/MZ - Den Haupteingang in die Scheibe C in Neustadt zu finden ist gar nicht so leicht. Der Bereich auf der Westseite, der zumindest später einmal das große Foyer des 18-stöckigen Hochhauses werden soll, ist derzeit noch zubetoniert. Eine unscheinbare Baustellentür einige Meter neben der grauen Wand gewährt jedoch Einlass.