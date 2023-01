Schäfer in Seeben bei Halle freut sich über viele Neujahrslämmchen

Halle (Saalekreis)/MZ - Was für ein Gewusel und Geblöke! Im Schafstall von Marco Zink in Seeben fühlt sich der Besucher in einen Kindergarten versetzt: Lämmchen, wohin man schaut. „Die Zeit von Ende November bis etwa Ende Dezember ist Lammzeit“, erklärt Schäfer Zink. Nur ein paar Nachzügler seien am Neujahrstag noch hinzugekommen. Seine 200 Muttertiere hätten inzwischen alle abgelammt, so dass sich Schäfer Zink über rund 280 neugeborene Lämmchen, darunter auch etliche kleine Ziegen, freuen kann. Und über mehrere Zwillingspärchen. Flaschen-Lämmchen indes bekommen bei Zink auch einen Namen: Minna und Lieschen heißen zwei gerade geborene Schafe.