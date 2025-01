Schadet XXXLutz am HEP in Halle der Altstadt?

Visualisierung des neuen Möbelkaufhauses an der B6 in Bruckdorf

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein einstimmiges Votum, das der Planungsausschuss der Stadt am Dienstagabend im Stadthaus abgegeben hat. Der Bebauungsplan für das neue Möbeleinrichtungshaus am Halleschen Einkaufspark (HEP) in Bruckdorf soll in Kraft treten. Doch welche Wirkung hat die Neuansiedlung für die Altstadt? Kinderwagen, Gardinen und Geschirr sorgen noch für Streit.