Havag und Stadtwerke in Halle äußern sich im Tarifkonflikt. Im Fahrplan könnten Kürzungen drohen, um Mehrkosten auszugleichen. Was die Gewerkschaft sagt.

Halle/MZ - Am Montagvormittag wird eine digitale Pressekonferenz von Verdi auch in Halle und dem Saalekreis mit Spannung erwartet. Dann will die Dienstleistungsgewerkschaft verkünden, wann in dieser Woche erneut im Nahverkehr gestreikt werden soll. Als sehr wahrscheinlich gilt der 1. März. Aber bleibt es bei einem Tag?