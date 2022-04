Sanierung Glauchaer Platz in Halle - Anwohner an geplanter Umleitungsstrecke atmen vorerst auf

Wenn der Glauchaer Platz saniert wird, ist die Kefersteinstraße als Umleitung zunächst vom Tisch. Wann die Arbeiten am „Knoten 46“ beginnen sollen.

Halle (Saale)/MZ - Dieses Bauvorhaben bereitet Planern, Politikern und Anwohnern gleichermaßen Kopfschmerzen: Die Sanierung des Glauchaer Platzes ist komplex, das gilt vor allem für die Frage, wie der Verkehr über und am „Knoten 46“ geleitet werden soll, wenn dort die Bagger arbeiten. 37.000 Autos rollen im Tagesdurchschnitt über den Platz. Er ist eine wichtige Drehscheibe zur Altstadt und in Richtung Süden zum Böllberger Weg. Und genau die notwendige Umleitung gen Süden hatte zuletzt für heftige Diskussionen gesorgt. So gab es Pläne, den Verkehr durch die kleine Kefersteinstraße zu leiten, die eigentlich eine Sackgasse ist. Dagegen war die Bürgerinitiative Kefersteinviertel Sturm gelaufen. Mit Erfolg. Vorerst. „Eine Umleitung über die Kefersteinstraße ist derzeit nicht vorgesehen“, sagt Stadtsprecher Drago Bock auf eine Anfrage der MZ.