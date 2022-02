Sanierung des Riveufers in Halle hat begonnen

Vor über 100 Jahren ließ der bekannteste Oberbürgermeister der Stadt, Richard Robert Rive, die Promenade an der Saale anlegen. Jetzt wird sie erstmals grundlegend erneuert.

An der Giebichensteinbrücke haben die Arbeiten am Dienstag begonnen.

Halle (Saale)/MZ - Unterhalb der Giebichensteinbrücke haben am Dienstag die Arbeiten zur grundlegenden Sanierung des Riveufers begonnen. Auf einer Länge von 930 Metern in Richtung Burgstraße wird eine Abdeckplatte für den Hauptwassersammler erneuert. Gleichzeitig bekommt der Fußweg auf der Promenade eine neue Asphaltschicht. Auch die Straße, die sich neben der Flaniermeile befindet, wird saniert. Für die Arbeiten müssen bis zu 27 Bäume entlang der Baustrecke gefällt werden, fünf davon direkt auf der Promenade. Die Sanierung wird aus der staatlichen Fluthilfe bezahlt. 2013 war die Uferzone beim letzten großen Hochwasser der Saale schwer beschädigt worden. Am Dienstagabend wollen Vertreter der Stadt und der Stadtwirtschaft auf einer Bürgerversammlung im Volkspark über den Bauablauf informieren. Für den Infoabend mussten sich die Teilnehmer anmelden, weil die Plätze begrenzt sind.