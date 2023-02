Die Kosten für die Bauarbeiten am nördlichen Teilstück der Saalepromenade steigen. Der Stadtrat soll nun darüber entscheiden.

Sanierung der Saalepromenade in Halle wird teurer

Bauarbeiten am Uferweg

Halle (Saale)/MZ - Die geplante Sanierung der Saalepromenade in Trotha wird teurer. Statt ursprünglich mit 800.000 Euro, rechnet die Stadtverwaltung nun mit Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das geht aus einem Dokument hervor, das am Dienstag im Planungsausschuss präsentiert wurde.