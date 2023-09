Die Außenstelle der Kreisverwaltung am Hansering in Halle wird weiter ausgedünnt. Das stößt im Nordkreis auf Kritik.

Halle (Saale)/MZ - Der Saalekreis dünnt seinen Bürgerservice in Halle für das nördliche Kreisgebiet weiter aus. Im Februar hatte die Kreisverwaltung die Kfz-Zulassungsstelle in der Außenstelle am Hansering 19 bereits geschlossen. Nun soll im November die Eingliederungshilfe folgen. Fünf Mitarbeiter kümmern sich von Halle aus um minderjährige Leistungsberechtigte sowie Behinderte. Ab 13. November erfolgen Betreuung und Beratung dann im Gebäude des Jobcenters in der Geusaer Straße in Merseburg.