Saalekreis: Wegen Krankheit fallen täglich bis zu 20 Busfahrten aus

demnächst ist Abfahrt: Ein Bus wartet an der Endhaltestelle in Trotha.

Halle (Saale)/MZ - Schulschluss und kein Schulbus in Sicht: Der Ärger nicht nur am Wettiner Burggymnasium ist groß, weil Linienbusse des Omnibusbetriebs Saalekreis GmbH (OBS) in den vergangenen Wochen nicht selten viel zu spät kamen. Neulich zum Beispiel sei der für 14 Uhr im Fahrplan stehende Bus 40 Minuten später immer noch nicht da gewesen, erzählt eine Gymnasiastin. Viele Anrufer bei der OBS-Hotline seien gar nicht erst durchgekommen - und als es dann doch einem gelang, habe beim Busunternehmen offensichtlich Erstaunen geherrscht. Dann sei ein Ersatzbus angekündigt worden.