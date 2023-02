Halle (Saale)/MZ - Für die Zulassung ihrer Fahrzeuge müssen Bewohner aus dem nördlichen Saalekreis ab 20. Februar längere Wege in Kauf nehmen. Dann schließt der Saalekreis die Außenstelle seines Straßenverkehrsamts (SVA) am Hansering 19 in Halle. Für alle Kfz-Angelegenheiten ist dann nur noch das SVA in Merseburg zuständig.