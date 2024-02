Hochwasser in Sachsen-Anhalt

Teils überflutet: Spazierwege auf der Peißnitz in Halle

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Die Saale hat am frühen Montagabend am Unterpegel Trotha einen Wasserstand von 4,64 Metern erreicht. Das entspricht weiterhin der Alarmstufe 2, die seit Sonntagnachmittag gilt. Laut aktueller Prognose des Landesamts für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft wird zur Wochenmitte der Höchststand mit einem Pegel von 4,70 Metern erwartet. Die Alarmstufe 3 würde für Halle bei einem Wasserstand von 5,50 Metern und die höchste Alarmstufe 4 bei 6,30 Metern in Kraft treten.