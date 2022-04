Rüttelplatte von Autobahnbaustelle bei Salzmünde gestohlen

Halle (Saale)/Salzmünde/MZ - - Drei bislang unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag auf einer Baustelle der A 143 bei Salzmünde eine Rüttelplatte gestohlen. Sie verluden das Gerät in einen silberfarbenen PKW der Marke „Seat“ vom Typ „Alhambra “, wie die Polizei am Samstag berichtete. Zeugen hatten die Behörde alarmiert. Die Beamten stellten an der Baustelle fest, dass die Umzäunung des Lager- und Containerbereichs geöffnet war. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. In der Nacht zu Samstag wurde das fragliche Auto in Halles Delitzscher Straße gefunden. Darin stießen die Ermittler auf einen Stromerzeuger, aber nicht auf die Rüttelplatte. In einem Transporter, der neben dem PKW stand, wurden mehr als 100 Mobilfunkverstärker-Module aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, um diese Gegenstände zuordnen zu können. Der Wert der Module beträgt mehr als 100.000 Euro.