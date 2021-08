Russische Panzerabwehrmine aus dem Zweiten Weltkrieg in Halle soll 17 Uhr geborgen werden

Ein Fahrzeug des Kampfmittelbeseitigungsdienstes: In der Wileden Saale in Halle wurde eine russische Panzermine gefunden.

Halle (Saale) - Die russische Panzerabwehrmine aus dem Zweiten Weltkrieg, die in der Wilden Saale in der Nähe der Gutsbrücke gefunden wurde, soll am Mittwoch 17 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen werden. Wie die Stadt mitteilte, werde im Anschluss entscheiden, wie weiter mit dem Sprengsatz umgegangen wird.

Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst stelle die Mine jedoch keine akute Gefahr dar. Einsatzkräfte haben die Fundstelle abgesichert. Angler hatten den Sprengkörper am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr an einem Saalearm in der Nähe der Gutsbrücke gefunden.