Rund 300 Teilnehmer stürzen sich in Halle in die Saale

Halle (Saale)/MZ/dsk - 300 Teilnehmer haben sich am Samstag am Internationalen Saaleschwimmen in Halle beteiligt, darunter waren 50 Kinder. Im Hauptrennen mussten die Schwimmer eine Strecke von 1,8 Kilometern bestreiten. Erschwert wurde der Start, der flussaufwärts erfolgte, bevor die Aktiven flussabwärts wendeten, durch die starke Strömung. Aufgrund des Wettbewerbs war die Saale im Bereich der Wettkampfstrecke voll gesperrt. Die Konkurrenz der Männer gewann Philipp Weber vom SV Halle (12:25 Minuten). Bei den Frauen war Alisa Fatum vom SSV Leutzsch in 13:10 Minuten die Schnellste.