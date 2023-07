Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - RAW-Gelände, Zugbildungsanlage und auch das geplante Zukunftszentrum – an für die ganze Stadt wichtigen Orten kann Halles Berufsfeuerwehr im Fall der Fälle künftig schneller zur Stelle sein. Auch im Star Park, den die Einsatzkräfte aufgrund langer Anfahrtswege bislang immer gerade so innerhalb der gesetzlich festgelegten Höchstzeit von 12 Minuten – der sogenannten Hilfsfrist – erreichen konnten, wie Tobias Teschner sagt. Mit der Eröffnung von Halles dritter Feuerwache am Mittwoch in Büschdorf ändere sich das grundlegend, betont der Leiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit. Auf die Sekunde wolle er sich nicht festlegen, aber es sei damit zu rechnen, dass die Berufsfeuerwehr künftig innerhalb von vier bis fünf Minuten vor Ort sei.