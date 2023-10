Offizieller Start an der Marktkirche: In Halle kann gibt es jetzt ein öffentliches Fahrradverleihsystem.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem Klick zum Fahrrad? Nicht ganz. Aber so sehr viel mehr ist nicht nötig, um sich künftig in Halle mit einem Leih-Rad von A nach B zu bewegen. Im Rahmen des Modellprojektes „Stadt Land Plus“ schafft die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) gemeinsam mit dem Anbieter Nextbike stadtweit ein Netz von Ausleihplätzen, an denen Fahrräder, Lastenräder oder E-Bikes gemietet werden können – mittels App im Handy oder aber von zu Hause aus über einen Rechner und dann für den letzten Schritt am Fahrrad mittels Anruf. Bis Mitte November soll es in ganz Halle 61 solcher Standorte mit insgesamt 400 herkömmlichen Fahrrädern, sechs Lastenrädern und 30 E-Bikes geben. Seit Montag sind die ersten verfügbar – als Teil der Klimaschutzstrategie der Havag-Mutter Stadtwerke-Konzern mit dem großen Ziel, langfristig klimaneutral zu werden.