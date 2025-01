Rote Ampel in Halle Schwerverletzt bei Unfall! 28-Jähriger an Ampel in Merseburger Straße von Auto erfasst

An einer Ampel in der Merseburger Straße in Halle wurde ein betrunkener 28-Jähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.