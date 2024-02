Pünktlich um 11.11 Uhr hat an diesem Montag der Rosenmontagsumzug in Halle begonnen. Die Straßen sind voll, die Stimmung ist gut. Bevor der Faschingsumzug startete, gab es allerdings schon einen Unfall.

Halle (Saale)/MZ - Die Karnevalisten in Halle sorgen an diesem Rosenmontag in der halleschen Innenstadt für gute Laune und fröhliche Stimmung. Pünktlich um 11.11 Uhr hat sich der Zug in Bewegung gesetzt, dieses Jahr startet er an der Peißnitzstraße. Danach geht es über Geiststraße, Große Ulrichstraße, Hansering und Boulevard zum Marktplatz. Doch bevor es überhaupt los geht, ist es schon zu einem Unfall gekommen.

Der Rosenmontagsumzug führt von der Peißnitzstraße zum Marktplatz. Start ist um 11 Uhr. (Grafik: Büttner)

Der Unfall hat sich an der Kreuzung Peißnitzstraße und Mühlweg ereignet. Ein Autofahrer ist in eine Straßenbahn reingerauscht. Karnevalswagen waren aber nicht beteiligt. Außerdem mussten vor dem Beginn des Rosenmontagsumzugs Autos abgeschleppt werden, da sie in der Zone für den Aufbau der Wagen standen. Nicht nur Vereine aus Halle beteiligen sich, auch Wagen aus dem Saalekreis sind mit dabei.

Rosenmontagsumzug in Halle: bevor dieser startet, sammelns sich die Karnevalisten zunächst. (Foto: Silvia Zöller)

Nach dem tödlichen Unfall beim Rosenmontagsumzug 2023 gibt es in diesem Jahr schärfere Sicherheitsauflagen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatten ergeben, dass dem Fahrer des Unglücks-Lastwagens keine Schuld traf und auch Sicherheitsvorkehrungen nicht verletzt worden sind. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Halles Prinzenpaar Sandy l. und Tim II. bei dem Rosenmontagsumzug 2024 (Foto: Silvia Zöller)

Rund 1.000 Mitwirkende aus 47 Vereinen beteiligen sich beim Rosenmontagsumzug unter dem Motto „Mr alle sin Halle“ mit. Darunter ist auch Halles Prinzenpaar Sandy l. und Tim II. Die ersten Wagen werden gegen 13 Uhr auf dem Markt sein