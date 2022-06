Romeo und Julia, Hip Hop und mehr - Halles NT-Hof wird nun doch bespielt

Nach der Absage des traditionellen Cultoursommers gibt es in der spielfreien Theaterzeit auf der Kulturinsel eine Neuauflage.

Halle (Saale)/MZ - Lange sah es so aus, als würde es nach der Absage des Cultoursommers, den Veranstalter Ulf Herden mit viel Enthusiasmus viele Jahre im Hof des Neuen Theaters organisiert hat, in diesem Jahr kein buntes Sommerprogramm an altbewährtem Ort geben.