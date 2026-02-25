weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. GrüNderin mit Idee: Ringe und Düfte: Eine Hallenserin fertigt Schönes für die Seele

Eil
CDU-Fraktionschef Heuer beschäftigt Mutter von Rechnungshofpräsident Barthel
CDU-Fraktionschef Heuer beschäftigt Mutter von Rechnungshofpräsident Barthel

Gründerin mit Idee Ringe und Düfte: Eine Hallenserin fertigt Schönes für die Seele

Für Marie Luise Möller sind Schmuck und Düfte mehr als nur Zierde. Mit ihren Kreationen will die Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle etwas erschaffen, das anderen so gut tut wie ihr selbst.

Von Annette Herold-Stolze 25.02.2026, 09:58
Hier entsteht Schmuck: Marie Luise Möller arbeitet an einem Ring.
Hier entsteht Schmuck: Marie Luise Möller arbeitet an einem Ring. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Manche Wünsche kann Marie Luise Möller dann doch nicht erfüllen. Die Destillation von Fahrradsattel-Duft jedenfalls hat sie mit Rücksicht auf ihre Technik abgelehnt, die Kupfer-Destille wird schließlich noch gebraucht. Meistens aber macht die 32-jährige Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein möglich, was ihre Workshopteilnehmer und Kunden sich wünschen. Gerüche und Ringe sind ihre Passion. Weil beides, wie sie sagt, den Menschen gut tun kann.