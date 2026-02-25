Für Marie Luise Möller sind Schmuck und Düfte mehr als nur Zierde. Mit ihren Kreationen will die Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle etwas erschaffen, das anderen so gut tut wie ihr selbst.

Halle (Saale)/MZ. - Manche Wünsche kann Marie Luise Möller dann doch nicht erfüllen. Die Destillation von Fahrradsattel-Duft jedenfalls hat sie mit Rücksicht auf ihre Technik abgelehnt, die Kupfer-Destille wird schließlich noch gebraucht. Meistens aber macht die 32-jährige Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein möglich, was ihre Workshopteilnehmer und Kunden sich wünschen. Gerüche und Ringe sind ihre Passion. Weil beides, wie sie sagt, den Menschen gut tun kann.