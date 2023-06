Neue Brücke und neue Gleise – die Bauarbeiten der Havag in der Mansfelder Straße liegen im Plan. Warum es am Rande der Baustelle Ärger gibt.

Riesenbohrer an der Saale - Wie es auf der größten Straßenbahn-Baustelle von Halle vorangeht

Bauarbeiten in Halle

Blick nach Westen: Die Arbeiten an den Fundamenten für die neuen Brückenpfeiler kommen voran.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Brückenpfeiler mal 16 macht für 32 Gründungspfähle ebenso viele Bohrlöcher. Und die haben es in sich. Bis zu 23 Meter bewegt sich der Riesenbohrer in die Tiefe, bis er durch das Erdreich an der Elisabethsaale auf Porphyrfelsen stößt. Der feste Grund soll der neuen Elisabethbrücke Halt geben. Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) lässt die wichtigste Straßenbahnverbindung zwischen Alt- und Neustadt bis zum kommenden Sommer erneuern (die MZ berichtete). Ist die Brücke fertig, soll der beim Hochwasser vor zehn Jahren stark beschädigte Vorgängerbau abgerissen werden.