Seit Oktober 2024 hat die Polizei in Halle hunderte Kontrollen im Bereich des Riebeckplatzes durchgeführt. Nun gibt es erste Ergebnisse.

Riebeckplatz: So erfolgreich ist die Polizei im Kampf gegen Drogen

Kriminalitätsschwerpunkt in Halle

Die Polizei hat im Bereich des Riebeckplatzes in Halle zuletzt verstärkt Kontrollen durchgeführt.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Der Bereich rund um den Riebeckplatz in Halle gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Um die Straßenkriminalität dort zurückzudrängen, führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Halle seit Oktober vergangenen Jahres verstärkt Kontrollen durch. Neben den bereits länger laufenden verdeckten Maßnahmen seien auch die sichtbaren polizeilichen Maßnahmen in diesem Bereich deutlich erhöht worden, teilt die Polizeiinspektion mit und präsentiert nun erste Ergebnisse. Ziel sei es, den teilweise offenen Straßenhandel mit Betäubungsmitteln in diesem Bereich konsequent zurückzudrängen.

Polizei kontrollierte über 600 Personen am Riebeckplatz

So wurden laut Polizei im Zeitraum zwischen Mitte Oktober bis Ende Januar 629 Personen am Riebeckplatz kontrolliert. Dabei seien 267 Platzverweise ausgesprochen wurden. Sieben Menschen wurden vorläufig festgenommen, in vier weiteren Fällen erfolgten vorübergehende Gewahrsamnahmen. Die Einsatzkräfte leiteten des Weiteren zahlreiche Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Hehlerei, Unterschlagung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Die meisten Verfahren, nämlich 110, betreffen laut Mitteilung Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz. Auf Platz zwei folgen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (57).

Im Rahmen der Kontrollen gab es außerdem 448 Sichergestellungen. Dabei handelte es sich überwiegend um Drogen. Allein im Januar seien 15 Bereichsbetretungsverbote gegen Menschen ausgesprochen worden, die mit regelmäßigen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder das Konsumcannabisgesetz aufgefallen seien.

Drogen am Riebeckplatz: Dieses Fazit zieht die Polizei Halle

Das Fazit der Polizei fällt nach gut drei Monaten positiv aus: Man habe durch die Maßnahmen den Straßenhandel im Bereich hinter der ehemaligen Hotelanlage deutlich zurückdrängen können, heißt es. Außerdem werde man die polizeilichen Maßnahmen konsequent weiterführen.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion wurden von der Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt unterstützt. Auch gemeinsame Streifen mit dem Vollzugsdienst der Stadt Halle fanden statt.

Hintergrund der Kontrollen ist, dass seit 2022 im Bereich des Riebeckplatzes und in den angrenzenden Bereichen um die ehemalige Hotelanlage eine Steigerung von Straftaten in Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz festzustellen war. Von Anwohnern und Gewerbetreibenden gingen bei der Polizei und Stadt Halle darüber hinaus vermehrt Beschwerden über die angespannte Situation in diesem Bereich ein.