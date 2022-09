Richtfest für neuen Kindergarten „Onkel Uhu“ in Halle-Neustadt gefeiert

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Haflingerstraße in Halle-Neustadt das Richtfest für eine neue Kita gefeiert.

Halle (Saale)/MZ - Hallo wir sind die Uhu Kinder, so lautete die musikalische Begrüßung der Kinder am Donnerstagnachmittag zur Feier für das Richtfest der neuen Kita „Onkel Uhu“ in der Haflingerstraße. Auf dem Gelände wo bis vor sechs Jahren noch die Oberschule „Rosa Luxemburg“ und „Karl Liebknecht“ standen wird die neue Kindertagesstätte errichtet. Sie wird die in die Jahre gekommene alte Kindertagesstätte „Onkel Uhu“ in der Richard-Paulick-Straße einmal ersetzen.