Mehr als 100 Millionen Euro pumpt die Wacker Chemie AG in den Standort Halle. Dort sollen bald mRNA-Wirkstoffe hergestellt werden. Worum es bei dem Projekt geht – und was das Ganze mit Pandemiebekämpfung zu tun hat.

Richtfest für 100-Millionen-Projekt – mRNA-Zentrum in Halle nimmt Gestalt an

Halle (Saale)/MZ - Zeit ist ja bekanntlich Geld – oder, wie man bei der Wacker Chemie AG auch sagen könnte: Beton. Und so wird auf der Baustelle am Weinberg Campus nur ein Mindestmaß an Rücksicht darauf genommen, dass sich am Freitagmorgen eine Gesellschaft von Vertreterinnen und Vertretern des Chemiekonzerns und der Stadt Halle zusammengefunden hat, um Richtfest zu feiern.