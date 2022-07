Rettungsaktion in Halle an der Saale - Junger Mann wird vermisst - Taucher im Einsatz

Am Mittag ist ein Mann in der Saale beim Baden offenbar untergegangen. Die Rettungskräfte suchen mit einem Großaufgebot nach ihm.

Polizeieinsatz am Saaleufer

Halle (Saale)/MZ - Am Ufer der Saale im Bereich des Riveufers läuft seit den Mittagsstunden ein großer Polizeieinsatz. Ersten Angaben zufolge ist eine Person im Wasser abgetrieben und bislang nicht wieder aufgetaucht. Polizisten haben Kleidungsstücke gefunden, die mutmaßlich einem jungen Mann gehören.

Inzwischen helfen auch Taucher bei der Such-Aktion. Offenbar hat man im Wasser etwas gefunden. Ob es sich dabei um die gesuchte Person handelt, ist derzeit aber noch unklar.

Polizisten sichern die Sachen des mutmaßlichen Unfallopfers. Foto: Marvin Matzulla

Zunächst war die Rede von einem Kind gewesen, das hat sich jedoch nicht bestätigt. Ein Bekannter des wahrscheinlich verunglückten Mannes hatte der Polizei Bescheid gesagt. Er habe den Mann noch im Wasser gesehen, doch dann sei er verschwunden. Die Rettungskräfte gehen deshalb von einem Unfall aus.

Auch die Feuerwehr und Wasserretter sind mit einem Großaufgebot vor Ort, ein Hubschrauber kreist über dem Gebiet. Der Unfall hat sich mutmaßlich beim Baden am Saalestrand an der Ziegelwiese ereignet. Laut Polizei sei die Informationslage zurzeit aber noch unübersichtlich.

Ein Polizeiboot ist am Saalestrand angekommen. Foto: Marvin Matzulla

Inzwischen ist ein Polizeiboot am Saalestrand angekommen. Während die Rettungskräfte weiter flussabwärts suchen, läuft der Badebetrieb an der Ziegelwiese weiter. Offiziell ist Schwimmen in der Saale zwar nicht verboten, die Stadt rät allerdings davon ab, weil der Fluss nicht als Badegewässer gilt.

Rettungskräfte suchen in der Saale nach einer Person. Foto: Marvin Matzulla

Der Text wird laufend aktualisiert, in Kürze gibt es mehr Infos.