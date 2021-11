Reparaturarbeiten am und im Stadthaus in Halle starten

Halle (Saale)/MZ - Umfangreiche Reparaturarbeiten am und im Stadthaus, die in dieser Woche beginnen, erfordern unter anderem die Schließung des Stadthauses für den Publikumsverkehr. So wird im Zuge von Reparaturen am Dachstuhl und an der Stuckdecke im Festsaal am Donnerstag, 11. November, der mit Kupferblech verkleidete schiefe Turmhelm auf dem Dach demontiert und mit einem Kran auf ein Podest im Innenhof abgesetzt.

Dafür wird zu Wochenbeginn das Podest für den Turmhelm auf dem Marktplatz montiert, wofür am Stadthaus ein Bereich des Marktplatzes abgesperrt werden muss. Einschränkungen der Zugänglichkeit und Nutzung des Gebäudes entstehen da noch nicht. Am Mittwoch, 10. November, wird zwischen 8 Uhr und 13 Uhr der Kran montiert.

Reparaturarbeiten am und im Stadthaus: Schiefer Turm wird demontiert

Der Haupteingang des Stadthauses ist dann nicht mehr nutzbar, stattdessen ist der Zugang über die Schmeerstraße noch bis 11 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle Nutzer das Stadthaus aus Sicherheitsgründen verlassen haben, da etwa um 13 Uhr das Podest vom Marktplatz über das Stadthaus in den Innenhof gehoben wird.

Der Turmhelm wird am Donnerstag, 11. November, zwischen 8 und 12 Uhr abgenommen und im Innenhof abgesetzt. Voraussichtlich ab 15 Uhr kann das Stadthaus wieder über den Eingang Schmeerstraße betreten werden. Alle mit der Maßnahme verbundenen Sperrungen auf dem Markt sind nach Abbau und Abtransport des Kranes aufgehoben.