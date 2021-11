Reparaturarbeiten am Dachstuhl des hallenschen Stadthauses haben begonnen

Halle (Saale)/MZ - Hoch hinaus geht es in dieser Woche am Stadthaus: Dort sind derzeit Fachleute verschiedener Gewerke, darunter Dachdecker der Firma Spezial-Team GiH Landsberg und Bauleute des halleschen Unternehmens Scholz Bau im Zuge von Reparaturarbeiten am Dachstuhl des historischen Stadthauses im Höheneinsatz.

Bevor an diesem Donnerstag der geneigte, mit Kupferblech verkleidete Turmhelm auf dem Dach demontiert und mit einem Spezialkran auf ein Podest im Innenhof abgesetzt wird, waren seit Anfang der Woche umfangreiche Vorbereitungen erforderlich, währenddessen das Stadthaus auch teilweise gesperrt war. So wurde am Mittwoch mit einem Spezialkran ein Podest vom Marktplatz über das Stadthaus in den Innenhof gehoben, auf den der Turm abgesetzt wird.