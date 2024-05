Die US-Amerikanerin Amina Claudine Myers gibt am Sonntag ein Konzert. Zuvor spielt sich die 81-Jährige an dem hochmodernen Instrument ein. Warum das Konzert ein besonderes ist.

Renommierte Jazz-Organistin aus den USA spielt in der Pauluskirche

Festival „Women in Jazz“ in Halle

Gleich nach ihrer Ankunft in Halle macht sich die US-amerikanische Jazz-Organistin Amina Claudine Myers mit der Orgel in der Pauluskirche vertraut. Orgelbauer Benjamin Kutter assistiert.

Halle (Saale)/MZ. - Schon von weitem sind an diesem Vormittag auf dem Hasenberg Orgelklänge zu vernehmen. Sie dringen aus der Pauluskirche: Hinter den dicken Kirchenmauern ist die US-amerikanische Jazz-Organistin Amina Claudine Myers dabei, sich mit der neuen Orgel vertraut zu machen. Das Instrument wird am Sonntag im Rahmen des 19. internationalen Festivals „Women in Jazz“, das wieder hochkarätige Künstlerinnen nach Halle holt, nach jahrelanger Bauzeit mit einem Konzert der renommierten Künstlerin eingeweiht. Tickets dafür gibt es auf www.womeninjazz.de.