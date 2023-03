Die Pleite des Schuhfilialisten Reno trifft wohl auch die Filialen in Halle und in Landsberg. Was zur Zukunft der Standorte bislang bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ - Die Pleite der Schuhhandelskette Reno könnte auch die Filialen in Halle und Landsberg treffen. Der Insolvenzantrag des Unternehmens beziehe sich auf das deutsche Filialnetz, heißt es in einer Mitteilung der cm.sports GmbH, die den wankenden Schuhriesen vor einem halben Jahr übernommen hat. Die Schwesterunternehmen in Österreich und der Schweiz seien von der Insolvenz hingegen nicht betroffen. Reno gilt als eine der größten Schuhketten in Deutschland.