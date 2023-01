Renaus Wandbild in Halle-Neustadt erstrahlt in neuem Glanz

Halle (Saale)/MZ - Das Wahrzeichen von Halle-Neustadt ist restauriert. Wie die Stadtverwaltung im Kulturausschuss am Dienstag mitgeteilt hat, wurden die Arbeiten an dem Wandbild mit dem Titel "Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR" von Josep Renau (1907 bis 1982) im Dezember vergangenen Jahres abgeschlossen. Das Baugerüst soll in den nächsten Wochen zurückgebaut werden.

