Halle (Saale)/MZ - Wenn es jemanden gibt, auf den der Begriff „Tausendsassa“ zutrifft, dann ist es Chu Tan Cuong. Am Samstag feiert der Großmeister im Kung-Fu, der seit seiner Kindheit im heimatlichen Vietnam eine umfassende musikalische Ausbildung genossen hat, ein Jura-Diplom an der halleschen Universität vorweisen kann und zudem ein zweijähriges Musikstudium an der Weimarer Hochschule für Musik „Franz Liszt“ absolviert hat, einen runden Geburtstag: Cuong wird 60 – Anlass genug für eine Party mit vielen Gästen, vor allem aber mit spektakulären Aktionen, an denen auch die Hallenser teilhaben sollen.