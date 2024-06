Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es in der Eisenbahnstraße in Halle gekommen. Dabei wurden zwei Männer mit Pfefferspray verletzt.

Eskalation in Halle: Zwei Männer nach Pfefferspray-Attacke im Krankenhaus

Zwei Männer sind in Halle in der Eisenbahnstraße mit Pfefferspray besprüht worden.

Halle (Saale)/DUR. - Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Eisenbahnstraße in Halle zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sei kurz vor 4 Uhr und während des Streits zwei Männern Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Sie mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Täter sei nach seiner Pfefferspray-Attacke geflüchtet, heißt es.