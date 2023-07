Gleich drei bedeutenden Einrichtungen in Halle stattete Landeschef Reiner Haseloff (CDU) einen ausgedehnten Besuch ab.

Reiner Haseloff: Selfie im Sternensaal des Planetariums in Halle

Halle (Saale)/MZ - - Auf seiner Reise in die Saalestadt hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag gleich drei Einrichtungen einen ausgiebigen Besuch abgestattet. Den Auftakt machte zunächst die neue DLRG-Ausbildungs- und Sportstätte am Holzplatz. DLRG-Landesverbandsgeschäftsführer Holger Friedrich führte die Gäste, darunter der SPD-Landtagsabgeordnete und DLRG-Präsident Holger Hövelmann, CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Keindorf und Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sowie Halles Kulturbeigeordnete Judith Marquardt, durch das kürzlich eröffnete DLRG-Zentrum.