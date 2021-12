Regionales aus dem Raum Halle für die Festtafel

Halle (Saale)/MZ - - Warum nicht ein Weihnachtsessen mit ausschließlich regionalen Zutaten? Möglich wäre es jedenfalls. Charlotte Rändel vom Permakulturhof Biophilja fallen als Zutaten gleich Grün- und Rotkohl ein, Kartoffeln, Wurzelgemüse für den guten Bratenfond und ein Wintersalat als Vorspeise. Dafür empfiehlt sie Radicchio oder Zuckerhut aus eigenem Anbau, beides eher herbe Salate - in Streifen geschnitten, mit Orangen und Walnüssen abgeschmeckt und einen Dressing aus Öl, Essig, Honig, Pfeffer und Salz verfeinert. Charlotte Rändel hat auch noch eine Idee für alle in petto, die den Weihnachtsklassiker Grünkohl vegetarisch genießen wollen: Zwiebeln anbraten, den klein geschnittenen Grünkohl und Wasser dazugeben, würzen und köcheln lassen, bis das Gemüse die gewünschte Konsistenz hat. Wer mag, lässt für den herzhaften Geschmack und als Eiweißquelle Räuchertofu mitgaren. Der Bio-Abendmarkt, auf dem Biophilja regelmäßig vertreten ist, findet in diesem Jahr zwar nicht mehr statt. Aber das Sortiment sei vor dem Fest noch im Hofladen in der Straße der Bergarbeiter 21 in Halle (Saale) zu haben - am 17. und am 22. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr, sagt die Landwirtin.

Straußen-Filet aus Stichelsdorf

Wenn Fleisch auf die Festtafel soll, empfiehlt Sabine Scholz als Alternative zum herkömmlichen Geflügelbraten Strauß - und für die Festtafel dessen bestes Stück, nämlich Filet. Am besten schmecke es ihr mit der Niedrigtemperaturmethode zubereitet, erzählt die Inhaberin des Stichelsdorfer Straußenhofes: Als Braten müsse das Fleisch für gut eine Stunde in den Ofen, bis es eine Kerntemperatur von 65 Grad Celsius erreicht hat. Sabine Scholz empfiehlt, es mit reichlich Kräutern zu würzen. Als Beilage zu dem exotischen Braten könne hierzulande Übliches gereicht werden. Gemüse der Saison wie Kohl eigne sich ganz wunderbar, sagt sie, dazu Kartoffeln. „Die sind ja auch gerade erst geerntet.“ Auch der Straußenhof verkauft im Hofladen weiter: freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.

Wer sich bei Biowinzer Roland Rapp aus Langenbogen einen guten Tropfen zum Fest besorgen will, kann sich dazu auch ausführlich beraten lassen. Seine Weihnachtsklassiker „zum Aufwärmen und für zwischendurch“ sind weißer und roter Glühwein. Hergestellt würden sie aus einer Mischung von auf seinem Gut angebauten Weinen. Dazu komme jeweils Bio-Extrakt - beim Roten eher gewürz- und beim Weißen eher fruchtbetont. Das führe dazu, dass viele Kunden den hellen Glühwein für leichter hielten, ein Irrtum, wie der Winzer aufklärt: „Vom Alkoholgehalt her nehmen sich beide Sorten kaum etwas.“ Was die Rappschen Glühweine außer der Bioqualität von herkömmlichen unterscheidet, ist ihr Zuckergehalt: ein Drittel weniger davon komme an das winterliche Getränk, erzählt der Winzer. Er rät ohnehin dazu, Honig an den Glühwein zu geben, wenn dieser nicht süß genug erscheint. „Honig bringt auch noch ein schönes Aroma an den Glühwein.“ Klassisch ist auch der Tipp des Winzers für die Festtafel: Rotwein zu dunklem Fleisch und Geflügel, zu Fisch eher Weißer.

Weihnachtsgebäck am laufenden Band

In der Rothenburger Bio-Backstube von Gerhild Fischer wird derzeit weihnachtliches Gebäck am laufenden Band produziert. Gut 50 Prozent der Ware machten diese Spezialitäten gerade aus, erzählt sie. Sechs Sorten Plätzchen und fünf Sorten Stollen seien im Angebot. Ihre Stollen will die Bäckerin in der nächsten Woche bei der Stollenprüfung der Bäckerinnung bewerten lassen - zum ersten Mal. Ihre Kunden haben längst geurteilt, und so ist Fischersches Gebäck nicht nur in der Bäckerei, sondern auch in sieben halleschen Biomärkten zu haben - unter anderem bei Biorio in der Großen Ulrichstraße. Für Weihnachtsbäckerei auf die Schnelle schwört die Meisterin auf einen weihnachtlichen Rührkuchen mit Schokoladenglasur, einem Teelöffel Lebkuchengewürz, Orangeat und Zitronat.