Regelbetrieb an Schulen ab kommende Woche wieder erlaubt

Halle (Saale) - Das Land Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag die Regelungen für den Schulbetrieb in der Woche ab 31. Mai 2021 festgelegt, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Demnach kann in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-lnzindenz unter 100 in allen Schulformen der Unterricht wieder im Regelbetrieb stattfinden. Dies trifft auf die Stadt Halle zu.

Das Land formuliert dies allerdings ausdrücklich als Kann-Regel. Die Entscheidung, ob im Regelbetrieb oder weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet wird, obliegt für die Woche ab 31. Mai 2021 den Schulleitungen.

Ab dem 7. Juni 2021 findet in allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-lnzindenz unter 100 der Unterricht im Regelbetrieb statt. Die Präsenzpflicht ist dabei weiterhin ausgesetzt. Alle Hygienemaßnahmen und die Testpflicht (zweimal pro Woche) bleiben bestehen. (mz)