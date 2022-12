Redepult anstatt Rednerpult - wie Halle von nun an gendert

Halle (Saale)/MZ - Im Stadtrat herrscht meistens ein förmlicher Ton. Die Anwesenden siezen sich, auch wenn sie sich schon seit vielen Jahren kennen. Geduzt wird sich erst in der Pause oder nach Sitzungsende. Ute Haupt (Linke) hat als Vorsitzende des Sozialausschusses dieses ungeschriebene Gesetz zwar nicht gebrochen, aber zumindest neu interpretiert. Denn sie hat Lukas Möbius zwar jüngst gesiezt, aber dennoch mit Vornamen angesprochen. Das Grünen-Mitglied ist in beratender Funktion in dem Ausschuss vertreten – und identifiziert sich weder als Frau noch als Mann. Künftig soll auch der Vorname Lukas in Luna geändert werden.

