AfD im Stadtrat Halle: Prozess um sachkundige Bürger geht in neue Runde

Halle (Saale)/MZ - War die Ablehnung des Stadtrates von sachkundigen Einwohnern, die die AfD benannt hatte, rechtswidrig oder nicht? Seit der Abstimmung im Jahr 2019 gibt es nicht nur Diskussionen darum, sondern auch Gerichte werden in dieser Frage bemüht. Hatte das Verwaltungsgericht in einer Entscheidung zunächst dem Stadtrat Recht gegeben, so hatte es im August ein Urteil zugunsten der AfD gegeben. Nun soll der Stadtrat Rechtsmittel gegen dieses Urteil beim Oberverwaltungsgericht einlegen.