Der ARD-Podcast „Extrem rechts – Der Hass-Händler und der Staat“ befasst sich in sechs Folgen mit Sven Liebich – einen bekannten rechten Provokateur aus Halle an der Saale. Es geht um seine Geschäfte mit dem Hass und die Hilflosigkeit von Staat und Zivilgesellschaft. Warum die Dramaturgie der herausragenden Recherche dennoch mehr als einmal im Weg steht.

Halle (Saale)/MZ - Der Rechtsextremist Sven Liebich aus Halle an der Saale steht im Mittelpunkt des ARD-Podcasts „Extrem rechts“. In insgesamt sechs Folgen wird der Frage nachgegangen: Wie wehrhaft ist der Rechtsstaat gegen einen Mann, der sich regelmäßig hinter ihm versteckt? Oder anders gefragt: Was ist Recht und was ist Gerechtigkeit?