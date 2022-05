Rechtsextreme Kita-Erzieherin in Halle? Eltern fordern Entlassung von Liebich-Partnerin

Halle (Saale)/MZ - Der Fall der Kita-Erzieherin K. aus Halle, die in Leipzig wegen Körperverletzung und dem Besitz von Betäubungsmitteln angeklagt ist und gegen die auch in Halle ermittelt wird, sorgt weiter für Aufsehen. Auch der Volkssolidarität-Bundesverband hat sich inzwischen eingeschaltet. Die Kritik an der Geschäftsführung der Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser (VS) wächst, bei der die umstrittene Erzieherin angestellt ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<