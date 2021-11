Rechtsextreme Demo vor dem Landesmuseum

Dutzende Polizisten schützten die Veranstaltung eines Rechtsextremisten, der in Giebichenstein demonstrierte. Der Gegenprotest war deutlich in der Überzahl.

Halle (Saale)/MZ - Eine Demonstration des Rechtsextremisten Sven Liebich hat am Mittwochabend in Giebichenstein für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Mehr als einhundert Gegendemonstranten hatten sich gegenüber des Lautsprecherwagens des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Hallensers versammelt, um dessen Rede zu übertönen. Die Polizei sicherte den Bereich ab und ließ außer einer handvoll Liebich-Unterstützern niemanden in die Nähe des Rednerpultes auf dem Dach des Lautsprecherwagens.

Es ist bereits die dritte Woche in Folge, in der der Rechtsextremist in Halles nördlichen Stadtvierteln auftritt. Üblicherweise hält er seine Veranstaltungen auf dem Marktplatz ab, zuletzt hatte das Interesse der Passanten dort jedoch offenbar stark nachgelassen.